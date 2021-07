Keď si cestovka zriadi MOM-ku, tak je to katastrofa!

Keď pre COVID zakázali cestovať, pracovníci CK DAKA začali šiť rúška. OK. A potom začali testovať. Keďže od 1.7. došlo k výraznej redukcii MOM-iek, čakal by som, že zostanú najlepšie z najlepších. Ááááále kdeže, čerta starého!!!

Autobus DS707GL CK DAKA, ktorý je MOMkou na Trnavskej ceste č. 37 neďaleko Kauflandu. (Teodor PASTERNÁK)

Veľmi by ma zaujímalo, koľko a komu zaplatila firma Phoenix Corporation, s. r. o., aby mohla ponechať v prevádzke svoje MOMky a inkasovať peniaze za testovanie na COVID.

Dnes som absolvoval antigénový test u nich - a bola to úplná katastrofa! Riadne som sa dopredu cez internet objednal, vyplnil údaje, zaplatil a zabezpečil si časenku na 17:24. Pred autobusom evidenčného čísla DS707GL na parkovisku Trnavská cesta 37 v Bratislave neďaleko Kauflandu, v ktorom testujú, som bol presne o 17:24. Ženu s dieťaťom, ktorá bola predo mnou, vybavovala pracovníčka MOMky nejako pridlho - evidentne nebola objednaná. Ale - pokojne som čakal. Zo zadných dverí autobusu vykukol tester v overale a usmernil ma, že aj keď som zaregistrovaný cez internet, musím počkať a zaregistrujú ma aj naživo.

Testuje sa pred autobusom CD DAKA s EČV DS707GL. (Teodor PASTERNÁK)

Keď som konečne prišiel na rad, pracovníčka ma hneď napomenula, že tam nemám čo postávať, keď niekoho registruje. Nuž - neviem, či som sa mal postaviť až do 300-metrov vzdialeného Kauflandu, aby bola so mnou spokojná! Žiadne usmerňovacie šípky ani značky tam nemajú a ja som stál normálne, v páskou vyčlenenom koridore na čakanie, v 2-metrovom odstupe za tou matkou s dieťaťom. Otrávene na mňa zagánila - že či mám rezerváciu a už - už mi chcela vynadať, že čo sa tam pchám bez rezervácie. Sklamal som ju - rezerváciu som mal. Ešte raz to skúsila s tým, že na koľkú a videl som, že už mala na jazyku výčitku, prečo idem mimo rezervovaného času. "Bol som tu presne o 17:24, ale vybavovali ste niekoho iného - bol som tu včas!" - zobral som jej s úsmevom vietor z plachiet. Spýtala sa, či mi stačí SMS s výsledkom, alebo chcem lajstro - a v akom jazyku. Požiadal som ju o lajstro v slovenčine. Zobrala si teda môj občiansky preukaz a dlho si z neho odpisovala údaje. Fakt netuším, načo sa robia dopredu rezervácie s osobnými údajmi, keď v MOMke si ich potrebujú opísať znova - ručne, z občianskeho preukazu! Respektíve - keď už sa človek raz registruje cez počítač, mali by tam byť kolónky na všetky potrebné údaje, aby sa človek znovu druhýkrát nezdržiaval byrokraciou priamo na mieste - a pracovníčka by len skontrolovala údaje podľa občianskeho preukazu. Dostal som naspäť občiansky preukaz a pracovníčka ma poslala k zadným dverám autobusu, kde ma už čakal tester v overale. Výter mi urobil z oboch nosných dierok a nebol príliš príjemný, išiel dosť hlboko.

MOMka v autobuse je na jeho dverách dverách riadne označená. (Teodor PASTERNÁK)

Mamička s dieťaťom, ktorí boli hneď predo mnou, dostali výsledky o 20 minút, ja až o nejakých 5 minút neskôr. Dostal som svoju "bumážku". Opäť som negatívny - už 29. krát. Ale prvýkrát mi do kolónky "Bydlisko" uviedli "Prešov". Je síce pravda, že som sa tam narodil, celý minulý týždeň som sa motal po Východe (aj priamo v Prešove), bol som tam aj pred mesiacom i vo februári, ale už 44 rokov bývam v Bratislave - a tak to mám aj v občianskom preukaze. Požiadal som teda pracovníčku, aby mi vypísala nové tlačivo - so správnou adresou. Síce bez slova, ale s nevôľou si zobrala chybné lajstro a opäť si vypýtala môj občiansky preukaz. Teraz už som mal toho akurát dosť: "A načo Vám, preboha, bude môj občiansky preukaz, keď nedokážete z neho odpísať ani len miesto môjho bydliska?!" - vyprskol som na tú chuderu. "Neviete čítať, tak Vám ho nadiktujem, píšte si!" a nadiktoval som jej a najmenej 3 razy zopakoval celú moju adresu. Zbytočne: keď mi podala novo vypísané potvrdenie o teste, mesto už bolo síce správne, ale v názve ulice, kde bývam, bolo jedno či dve písmenká poprepisované, lebo ich nedokázala napísať správne. Opäť som sa rozčúlil - veď ako môžu registráciou poveriť osobu, ktorá má problémy s písaním aj čítaním?! Nemyslím si, že toto je práca pre dyslektičku! Vtedy už zasiahla ďalšia pracovníčka, ktorá dovteddy len sedela v autobuse, a dotretice mi vypísala lajstro ona. Konečne už bolo v poriadku a mohol som z tejto otrasnej MOMky odísť.

Opakovanie je matkou múdrosti. Ja som za test spoločnosti Phoenix Corporation, s. r. o. musel zaplatiť 9,99 €. Za testovanie mojej trpezlivosti však Phoenix Corporation, s. r. o. mala zaplatiť mne! (Teodor PASTERNÁK)

Ešteže som si nedal zaslať výsledok esemeskou - možno by pri tomto povrchnom a nekompetentnom štýle práce dorazil niekam na Mars, a nie do môjho telefónu. Napokon - kým som čakal na výsledok, tak tam zúril nejaký pán, ktorý v tejto MOMke ráno nechal urobiť testy pre celú rodinu, ale ani do pol piatej podvečer mu výsledky neprišli! A za toto šlendriánstvo som im musel (dopredu) zaplatiť ešte aj 9,99 €!!!

Až do konca júna (aj v jeho posledný deň) som sa nechával testovať najčastejšie v MOMke GROSSMANN PROPERTY s.r.o. na Hraničnej ulici 24. To bol úplne iný prístup - zohraný team, rýchla registrácia a úplne bezbolestný odber z oboch nosných dierok, pričom paličku vopchali len cca 1,5 centimetra do nosa! Usmiali sa na mňa, občas sa so mnou na niečom zasmiali a keď pršalo, potvrdenie mi priniesli aj na ulicu do auta, kde som sa v ňom ukrýval pred dažďom ukrýval! To sa so šuchtavosťou a analfabetizmom v autobuse CK DAKA nedá porovnať! Skutočne nerozumiem, prečo ponechali robiť testy neschopnú cestovku, a takú dobrú MOMku, akou bola tá na Hraničnej, ďalej nezazmluvnili.

Fakt by ma veľmi zaujímalo, koľko a komu zaplatila firma Phoenix Corporation, s. r. o., aby mohla ponechať v prevádzke svoje MOMky a inkasovať peniaze za testovanie. Je to krásny a istý business, v súčasnosti priam zlatá baňa! Kvalita, profesionalita a prístup tým dôvodom rozhodne nie je. Napokon - Phoenix Corporation, s. r. o. nemá zapísanú žiadnu činnosť ani len podobnú testovaniu v Obchodnom registri (a to ich má 22!). Jej konateľ je zároveň konateľom cestovnej kancelárie DAKA (figuruje celkom v 10 firmách). To je dôvod, prečo sa testuje v autobusoch CK DAKA! Žiaľ, vlastniť flotilu autobusov nie je ani náhodou kvalifikáciou pre testovanie na koronavírus!!!

S CK DAKA som nikdy nikde nebol, a po tomto zážitku určite ani nikdy nepôjdem, lebo neverím, že by svoju neschopnosť a neprofesionalitu vymedzovali len na testovanie, ale predpokladám, že bude prerastená aj do ostatných súčastí ich businessu - teda aj do služieb cestovnej kancelárie. Zlý zážitok z jedného testovania je predsa len o niečo lepší, než zbabraná 2-týždňová dovolenka.

Výpis z Obchodného registra SR firmy Phoenix Corporation, s. r. o. vôbec nehovorí o tom, že by bola kompetentná vykonávať zdravotnícke či laboratórne testovanie! https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=92925&SID=2&P=0 (Výpis z Obchodného registra SR)